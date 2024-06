V Ljubljani danes začetek mednarodne konference o nevrodegenerativnih boleznih

Ljubljana, 6. junija - V Ljubljani se je danes začela mednarodna konferenca za nevrodegenerativne bolezni, ki bo potekala do petka. Dogodek se osredotoča na premoščanje vrzeli med znanostjo, zdravstveno nego in oskrbo, terapevtskimi programi in socialno oskrbo ter ljudmi z nevrodegenerativnimi boleznimi in njihovimi bližnjimi.