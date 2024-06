Ob vladnem obisku v Posavju največ pozornosti razvoju jedrske energije

pripravil Aleš Kocjan

Krško/Brežice/Sevnica/Kostanjevica na Krki/Radeče/Bistrica ob Sotli, 6. junija - Vladna ekipa je bila danes na delovnem obisku v Posavju. Glavnino pozornosti so namenili jedrski energiji. Med drugim so si ministri ogledali nuklearko v Krškem, premier Robert Golob in direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek pa sta v neposredni bližini položila temeljni kamen za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov.