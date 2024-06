Jedrska energija v ospredju Golobovega obiska Posavja

Krško, 6. junija - Premier Robert Golob se je na današnjem vladnem obisku Posavja posvetil jedrski energiji. Razloga sta ta, da so si ministri lahko osebno ogledali delovanje elektrarne in da so danes položili temeljni kamen za gradnjo odlagališča NSRAO. "Dokler ne počistimo z odpadki obstoječe elektrarne, ne moremo govoriti o pripravah na novo," je dejal.