Velik zborovski koncert na goriškem Travniku kot napoved prihajajočega EPK

Gorica, 8. junija - Kot eden od preddogodkov Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo prihodnje leto združila obe Gorici, bodo danes na znanem trgu Travnik v Gorici nastopili zbori iz Furlanije-Julijske krajine in Slovenije. Več sto pevcev v združenem zboru bo vodil znani angleški skladatelj in zborovodja John Rutter, ki že več let deluje v ZDA. Koncert bo ob 19.30.