V Novi Gorici začenjajo prenovo osrednjega prizorišča EPK 2025

Nova Gorica, 6. maja - V Novi Gorici začenjajo prenovo osrednjega prizorišča Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025, Trga Evropa. Dela na čezmejnem gradbišču, ki so se začela februarja, so sprva potekala predvsem na italijanski strani, zdaj pa podjetje ICI Coop iz Ronk gradbišče seli na slovensko stran. Zaključek del je predviden najpozneje do konca leta.