Nova sezona SNG Nova Gorica obogatena s tremi projekti EPK

Nova Gorica, 3. junija - V SNG Nova Gorica so danes predstavili novo gledališko sezono, ki se po besedah umetniškega vodje Marka Bratuša ne spreminja radikalno od minulih, saj bo tudi tokrat žanrsko in vsebinsko raznolika. Posebnost bodo tri uprizoritve, ki jih bodo izvedli v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture in jih sicer po Bratuševih besedah sami ne bi zmogli.