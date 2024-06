V Sinagogi Maribor razstava o navdihujočih slovaških ženskah judovskega porekla

Maribor, 6. junija - V Sinagogi Maribor danes odpirajo razstavo z naslovom Ženske. Zgodbe žensk, ki so vplivale na svet. Pripoveduje o navdihujočih ženskah judovskega porekla, ki so povezane z današnjim slovaškim ozemljem. S to razstavo se v Mariboru znova predstavlja Muzej judovske kulture iz Bratislave, ki deluje pod okriljem Slovaškega narodnega muzeja.