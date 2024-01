Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta vrsta dogodkov po državi

Maribor/Ljubljana, 24. januarja - Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta bo tudi letos v Sloveniji v dneh okoli 27. januarja potekala vrsta dogodkov, kot so razstave, predavanja in kulturne prireditve. Na spominski slovesnosti v nedeljo v Ljubljani bo slavnostna govornica ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.