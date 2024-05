Na Židovskem trgu v Mariboru se začenja 7. Festival Jazz 'ma mlade

Maribor, 31. maja - V Mariboru se danes začenja 7. Festival Jazz 'ma mlade, ki ga organizira Mladinski kulturni center (MKC) Maribor in bo vse do 14. junija združil ljubitelje glasbe, umetnosti, vina in kulinarike. Dogodek se začenja na Židovskem trgu, naslednja dva petka pa bo prizorišče v Kulturnem inkubatorju. Vsi koncerti se začenjajo ob 20. uri.