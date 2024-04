Ministrica Prevolnik Rupel na obisku Nacionalnega centra za rehabilitacijo slepih in slabovidnih

Ljubljana, 22. aprila - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes obiskala Nacionalni center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih na očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Ministrica je na obisku poudarila, kako pomembne so investicije v zdravstvo, saj se s tem izboljšujejo delovni pogoji zaposlenih in spodbuja razvoj stroke.