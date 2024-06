Na Upravni enoti Ljubljana po novem brez naročanja strank

Ljubljana, 4. junija - Na Upravni enoti Ljubljana, kjer zaposleni že dlje stavkajo, so s ponedeljkom prešli na spremenjen način dela. Na spletni strani stranke obveščajo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani. Stranke pa se lahko v času uradnih ur oglasijo na upravni enoti, tako na Linhartovi cesti kot na Tobačni ulici in počakajo, da pridejo na vrsto.