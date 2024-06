EU VOLITVE: Liste o Evropski komisiji

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja, povezana z Evropsko komisijo:

1. Ali podpirate kandidaturo Tomaža Vesela za evropskega komisarja iz Slovenije? Če ne, koga bi podprli za to mesto?

2. Za vodenje katerega resorja menite, naj se Slovenija poteguje in zakaj?

3. Kako ocenjujete delo dosedanje Evropske komisije pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen? Von der Leyen se poteguje za nov mandat, bi jo podprli?

4. Bi bila za vas na evropski ravni sprejemljiva koalicija s skrajno desnimi strankami?

Gibanje Svoboda

1. Podpiramo kandidaturo Tomaža Vesela. Verjamemo, da bo upravičil pričakovanja. Podprli bi vsakogar, ki ima primerne kompetence in zagovarja temeljne vrednote EU.

2. Slovenija naj se poteguje za resorje, ki najbolj vplivajo na kakovost življenja slovenskih državljanov.

3. Predsednica Evropske komisije bi lahko svoje delo opravila bolje, imamo nekatere pomisleke. Njeno delo bi ocenili kot solidno. V Evropskem parlamentu bi jo podprli na podlagi zastavljenih programskih prioritet.

4. Ne, za nas sodelovanje s skrajno desnico ni sprejemljivo.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

1. O podpori kandidatu iz Slovenije se bomo odločili, ko bo za to čas. Zaenkrat je katero koli ime zgolj špekulacija.

2. Resorji se vsak mandat oblikujejo na novo. Zaenkrat se še ne ve, kateri bodo.

3. Menimo, da svojega dela ni opravila dobro, bila je šibka voditeljica komisije, v SDS njene kandidature ne podpiramo.

4. Sprejemljiva je koalicija z vsemi proevropskimi strankami, ki imajo podoben pogled na razvoj Evropske unije kot naša stranka.

Vesna - zelena stranka

1. Natančno mnenje o slovenskemu kandidatu bomo oblikovali po njegovi predstavitvi.

2. Slovenija bi morala s prizadevanji za prihodnji razrez komisije slediti svojim strateškim interesom. Ti so med drugim na področjih skupnega trga, skupne kmetijske politike, varovanja okolja in medijske svobode.

3. Po ambicioznem začetku mandata je ob vzponu skrajne desnice sprejemala škodljive kompromise. Mandat končuje kot predsednica, ki se prilagaja političnemu vetru, namesto da bi se soočila z resničnimi izzivi EU. Ne bi je podprli.

4. Nikoli.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

1. Ne. V tem trenutku je prezgodaj govoriti o imenu.

2. Ker imamo izvrstne strokovnjake, kulturnike in športnike, zagotovo resor izobraževanja, kulturo, mladino in šport, potem glede na to, da smo majhna država, kjer so ekonomski interesi in pritiski multinacionalk bistveno manjši kot v velikih državah, predlagamo resor zdravje in varnost hrane ter resor kmetijstva in razvoja podeželja.

3. Kot izrazito slabo, saj ni uspela odgovoriti na nobena krizna vprašanja in situacije, mnoge med njimi je še poslabšala. Ne bi je podprli.

4. Ne.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

1. Za zagovarjanje interesov Slovenije bi bil najboljši širok politični konsenz in ne akcija ene politične stranke.

2. Slovenija naj prevzame resor za kmetijstvo. Ima tudi kandidata v Francu Bogoviču.

3. SLS je prva napovedala, da Ursule von der Leyen ne bo podprla. Nismo je podprli na kongresu Evropske ljudske stranke (EPP) in je ne bomo tudi v prihodnje.

4. Najprej definirajte skrajno desnico. Menimo, da mora EPP ohraniti najpomembnejšo in zmerno pozicijo. Za EU bi bila najboljša koalicija EPP z eno levosredinsko in eno desnosredinsko stranko.

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

1. Tomaž Vesel je kompetenten kandidat, o podpori se bomo odločili po predstavitvi.

2. Resor je del pogajanj. Želimo si, da bi Slovenija zasedla pomemben resor.

3. Ursula von der Leyen je relativno dobro vodila Evropsko komisijo, zato smo jo podprli. Manj uspešna je bila na področju migracij, nekaterih točkah zelenega prehoda in uveljavljanju vrednot EU, kjer pričakujemo spremembo smeri EU v naslednjem mandatu.

4. Mislimo, da mora EU na nekaterih področjih spremeniti smer in želimo, da se v Evropskem parlamentu okrepi zmerna desna sredina.

Levica

1. S kandidatom za evropskega komisarja Tomažem Veselom smo se srečali in opravili informativni pogovor. Njegove reference poznamo iz obdobja delovanja na mestu predsednika računskega sodišča. O nadaljnjih korakih pa se bomo pogovarjali v času po evropskih volitvah. Pomembno je, da ima kandidat za mednarodne funkcije široko podporo.

2. Evropa se nahaja na prelomni točki in zato je vsak resor zelo pomemben.

3. Ne. Nismo zadovoljni z njenim delom. Prav tako ne uživa naše podpore.

4. Koalicija s skrajno desnimi strankami za nas ni sprejemljiva.

Zeleni Slovenije

1. Imamo zadržek tako do kandidata, kot tudi do načina njegove nominacije. Želeli bi, da se v Sloveniji vzpostavi model neposrednih volitev kandidatov za komisarja.

2. Karkoli bi dejali v tem trenutku, je čista špekulacija. Menimo, da pa bi morali dobiti ali zakonodajno ali pa proračunsko močan resor.

3. V njenem delu je bilo žal preveč improvizacije in želje biti všečen, čemur pa niso sledili ustrezni ukrepi in politike. Glede podpore se je trenutno težko opredeljevati.

4. Koalicija s skrajno desnimi strankami je za nas nesprejemljiva.

Socialni demokrati (SD)

1. Da, kandidaturo podpiramo.

2. V tem trenutku je to preuranjeno napovedovati.

3. Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen je imela težaven mandat, v katerem je morala pokazati veliko odločnosti. Uresničila je tudi velik del programskih zavez naše politične skupine. A več odločnosti bi pričakovali tudi pri socialnih vprašanjih in pravičnosti zelenega prehoda za ljudi.

4. Sklepanju koalicij s skrajno desnimi strankami nasprotujemo in bo to za SD pomembno pri odločanju, kdo si zasluži podporo za vodenje Evropske komisije.

Državljansko gibanje Resni.ca

1. Kandidature Tomaža Vesela ne podpiramo, saj se kot predsednik računskega sodišča ni izkazal in ker je privolil v kandidaturo, čeprav ni znan resor, ki bo pripadel Sloveniji.

2. Želimo si resor za energetiko, ker bi Slovenija dobila večjo veljavo.

3. Delo komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen ocenjujemo skrajno negativno. Predsednico bi morali sodno preganjati zaradi njene vloge v pandemiji, ne pa ji omogočiti še enega mandata.

4. Povezovali se bomo z vsemi, ki so pripravljeni spoštovati suverenost Slovenije in bi z nami enakopravno sodelovali.

Nič od tega

1. in 2. Kakšni pa bodo kriteriji komisarja oz. komisarke? Morda je potrebno imeti rezervne kandidate!?

3. in 4. Vsekakor je ne bi podprli, kot ne bi šli ali podprli koalicije s skrajno desnimi. Funkcijo komisarja mora zasedati nekdo, ki je neomadeževan s korupcijo, kar Ursula von der Leyen je. Prevečkrat je izkazala samovoljo, brez konzultacij s komisijo, podpisala škodljivo pogodbo s farmacevtom Pfizer, neomejeno podprla Ukrajino in Izrael, prepovedala določene medije na območju EU.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.