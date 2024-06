Pregled - šport, 2. 6. (nedelja)

Ljubljana, 2. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 2. junija.

AUGSBURG - Slovenka Eva Terčelj je zmagala v kajakaškem krosu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji. V finalu je bila boljša od Francozinje Camille Prigent, tretja je bila Evy Leibfarth iz ZDA, četrta pa Novozelandka Luuka Jones.

BERLIN - Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na dirki svetovnega prvenstva v nemškem Teutschenthalu v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa je končal na drugem mestu. V seštevku SP je vodstvo spet prevzel današnji zmagovalec Prado, Gajser zaostaja le dve točki.

BRATISLAVA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi tretjega, zadnjega turnirja zlate lige v Bratislavi izgubila proti gostiteljici Slovaški z 0:3 (-21, -27, -22). Slovenske odbojkarice so doživele še peti poraz in ligaški del zlate lige končujejo z eno zmago.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice Györa so zmagovalke lige prvakinj. V velikem finalu zaključnega turnirja v Budimpešti so Madžarke premagale nemški Bietigheim s 30:23 (17:12). Slovenska reprezentantka Ana Gros je za zmagovalke dosegla šest golov.

CLERMONT-FERRAND - Danski kolesarski as Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kriterija po Dofineji. Osemindvajsetletnik je slavil po sprintu glavnine, v času katere je ciljno črto varno prečkal tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Bora-hansgrohe).

STOCKHOLM - Matic Ian Guček je bil na atletski diamantni ligi v Stockholmu šesti v teku na 400 m ovire (49,13). Sedmi sta bili preostali slovenski predstavnici, v skoku v višino Lia Apostolovski z 1,86 metra in Neja Filipič v troskoku z 13,74 m.

MUGELLO - Tovarniška ekipa Ducatija je na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP v Mugellu dosegla dvojno zmago. Slavil je svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia, drugi je bil njegov rojak Enea Bastianini, tretji pa vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati).

KRANJ - Plavalka Radovljice Tjaša Pintar je potnica za evropsko prvenstvo čez 14 dni v Beogradu. Na mitingu v Kranju si je z izidom 56,93 priborila mesto v slovenski štafeti 4 x 100 m prosto. Tekmo je sicer s 55,51 dobila ravenska olimpijka Janja Šegel.

ALGHERO - Estonec Ott Tänak (Hyundai) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Sardiniji. Do zmage je prišel v zadnjih kilometrih, potem ko je dotlej vodilni Francoz Sebastien Ogier (Toyota) izgubil prednost zaradi predrte pnevmatike. Na koncu sta dirkača ločili le dve desetinki.

PARIZ - Španski teniški as Carlos Alcaraz se je zanesljivo uvrstil v četrtfinale drugega grand slama sezone, odprtega prvenstva Francije v Parizu. Tretji igralec sveta je ugnal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. Grk Stefanos Cicipas pa je izločil Italijana Mattea Arnaldija. Napredoval je tudi drugi nosilec Italijan Jannik Sinner, ki je premagal domačina Corentina Mouteta.

PARIZ - Poljakinja Iga Swaitek in Američanka Coco Gauff sta se na odprtem prvenstvu Francije v Parizu ekspresno prebili v četrtfinale. Prva igralka sveta Swiatek je po vsega 40 minutah v osmini finala s 6:0, 6:0 izločila Rusinjo Anastazijo Potapovo, tretja igralka sveta Gauff pa je bila po uri igre s 6:1, 6:2 boljša od Italijanke Elisabette Cocciaretto.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca je tudi danes na Brdu pri Kranju nadaljevala intenzivne priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo 14. junija začelo v Nemčiji. Program na Gorenjskem so izbrancem Matjaža Keka popestrili otroci, ki so si ogledali vadbo in se srečali z igralci.

CELJE - Celje je danes gostilo državno prvenstvo v sprintu na divjih vodah. Na Savinji je v najštevilčnejši konkurenci kajakašev naslov državnega prvaka osvojil Anže Urankar, ki je bil od konkurence hitrejši za sekundo. Članska naslova sta osvojila še Ana Šteblaj in Blaž Cof.