Pregled - evropske volitve 2024, 2. 6. (nedelja)

RIBNICA - Člani in simpatizerji stranke NSi so se v Ribnici srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki je potekal predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Zbrane je nagovoril predsednik stranke in njen kandidat za evropske volitve Matej Tonin. Del nastopa je namenil evropskim volitvam in poudaril, da je krščanska Evropa tolerantna in spoštuje človekove pravice, njeni prebivalci pa imajo pravico, da se borijo za vrednote, na katerih je zrasla. Eno od težav v EU vidi v t. i. zelenem prehodu, ki se ga je Evropa po njegovi oceni lotila brezglavo in brez prave strategije.

CELJE - Kandidatka SDS za evropsko poslanko Zala Tomašič se je predstavila v mobilni kavarni Slovenske demokratske mladine v Celju. Kot je povedala, se bo borila za to, da v Evropo in Slovenijo pripeljejo nazaj v normalnost, da bomo Slovenci v naši državi na prvem mestu in da bodo vrednote našega vsakdana - bog, družina, domovina.

MARIBOR - Na stojnici Levice na bolšjem sejmu Tezno je potekalo druženje in pogovor s kandidatko za evropsko poslanko Katjo Sluga. Ta rešitve za mlade vidi v obdavčitvi najbogatejših in korporacij, uvedbi davka na nepremičnine, v regulaciji Airbnbja in podobnih platform, v določitvi najvišje najemnine stanovanj in regulaciji investicijskih družb, ki špekulativno kupujejo stanovanja.