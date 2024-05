Pregled - svet, 31. 5. (petek)

NEW YORK - Newyorška porota je v četrtek bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa spoznala za krivega vseh 34 točk kazenske obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu. Sodnik bo Trumpu kazen izrekel 11. julija. Obramba je že napovedala pritožbo, Trump pa je postopek napadel kot spolitiziran. Kasneje je v izjavi v svoji stolpnici na Manhattnu v nepovezanem govoru znova ostro kritiziral sodni proces.

PRAGA - Članice zveze Nato morajo Ukrajini še naprej zagotavljati vojaško pomoč v vrednosti 40 milijard evrov na leto, je po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Nata v Pragi pozval generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Pozdravil je odločitev nekaterih držav za vsaj delno odpravo omejitev glede uporabe orožja, dobavljenega Ukrajini. Pojasnil je, da pripravljajo tudi večletni načrt podpore Ukrajini, ki naj bi ga na julijskem vrhu potrjevali voditelji članic Nata.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je dejal, da je Izrael predlagal nov celovit sporazum o prekinitvi ognja v Gazi za šest tednov, če gibanje Hamas izpusti vse talce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani. Biden je pozval Hamas, naj sporazum sprejme, saj po njegovem gre za priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi. Biden je ob tem opozoril, da določeni člani izraelske vlade temu sporazumu nasprotujejo, zaradi česar je vlado pozval, naj pri načrtu vztraja.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je zaključila več tednov trajajočo operacijo v begunskem taborišču Džabalija na severu Gaze, med katero je po lastnih navedbah ubila več sto borcev Hamasa. Številni Palestinci so se že začeli vračati v taborišče, kjer so po odhodu izraelskih sil našli več deset trupel. Izrael je medtem ponoči nadaljeval z napadi drugod po enklavi, ki so terjali več smrtnih žrtev. Izraelska vojska je potrdila tudi, da je vdrla v središče mesta Rafa.

WASHINGTON/BERLIN/MOSKVA - Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna je Ukrajini dovolila uporabo ameriškega orožja za napade v Rusiji, vendar le v omejenem obsegu za obrambo mesta Harkov. Podobno je kasneje sporočila tudi Nemčija - kot je poudaril tiskovni predstavnik nemške vlade, ima Kijev pravico do obrambe pred napadi, ki jih Moskva izvaja iz ruskega ozemlja blizu meje z Ukrajino. Iz Kremlja pa so sporočili, da ukrajinske sile že uporabljajo ameriško orožje za napade na Rusijo.

STOCKHOLM - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Ukrajina-Severna Evropa podpisal varnostne sporazume s Švedsko, Islandijo in Norveško. Ob tem je zaveznice znova pozval k dobavi dodatnega orožja Ukrajini, zlasti sistemov zračne obrambe. Pozdravil je tudi odločitev ZDA in Nemčije o odobritvi uporabe zahodnega orožja za napade na cilje na ruskem ozemlju ter izrazil mnenje, da bo to pomagalo pri obrambi Ukrajincev, ki živijo ob meji z Rusijo.

MOSKVA/KIJEV/DONECK - V ukrajinskih napadih na cilje v regiji Doneck, ki jo deloma nadzoruje ruska vojska, so bili ubiti štirje ljudje, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Ruski obrambni minister Andrej Belousov je medtem zatrdil, da so ruske sile ta mesec v Ukrajini zavzele 28 mest in vasi, skupno pa letos že 880 kvadratnih metrov ozemlja. Rusija in Ukrajina sta izvedli tudi prvo izmenjavo vojnih ujetnikov od februarja letos - izmenjali sta po 75 zajetih vojakov.

VARŠAVA - Lažni članek o tem, da bodo Poljake mobilizirali za bojevanje v Ukrajini, ki se je pojavil na poljski državni tiskovni agenciji PAP, je verjetno rezultat ruskega kibernetskega napada, je sporočila vlada v Varšavi. Agencija je zagotovila, da članek ni njen produkt, in besedilo izbrisala nekaj minut po objavi. Premier Donald Tusk je ocenil, da hekerski napad kaže na rusko strategijo destabilizacije pred bližajočimi se evropskimi volitvami.

BRUSELJ - Evropska unija je zaradi dobave dronov Rusiji in zagotavljanja dronov oboroženim skupinam na Bližnjem vzhodu uvedla sankcije še proti šestim iranskim posameznikom in trem pravnim osebam. Med njimi je tudi iranski obrambni minister. Sankcionirala je tudi šest posameznikov in tri podjetja zaradi severnokorejskega balističnega in jedrskega programa ter severnokorejske vojaške podpore Rusiji v vojni proti Ukrajini.

PRETORIA - Po približno 65 odstotkih preštetih glasov na splošnih volitvah v Južni Afriki se Afriškemu nacionalnemu kongresu (ANC), ki je na oblasti od konca apartheida, obeta zgodovinska izguba večine. Stranka bo morala kljub zmagi prvič oblikovati koalicijsko vlado. Po delnih izidih je prejela okoli 42 odstotkov glasov. Novoizvoljeni 400-članski parlament mora v 14 dneh po objavi končnih izidov, ki jih pričakujejo konec tedna, oblikovati vlado in izvoliti predsednika.

BRUSELJ - Evropska komisija je izplačala 25 milijonov evrov finančne pomoči Palestinski upravi za izplačilo plač in pokojnin palestinskim javnim uslužbencem. Obenem je nadaljnjih 16 milijonov evrov namenila agenciji ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA), so navedli v Bruslju. UNRWA je namreč izpolnila dodatne pogoje komisije glede izraelskih obtožb, povezanih z domnevno vpletenostjo uslužbencev agencije v napade palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra.

BRUSELJ/MITROVICA - Vprašanje odprtja mostu na reki Ibar, ki od leta 1999 deli Mitrovico na južni, večinsko albanski, in severni, večinsko srbski del tega mesta na Kosovu, morata rešiti Priština in Beograd v okviru dialoga o normalizaciji odnosov, ki poteka pod okriljem EU, so sporočili iz Bruslja. Sporočilo sledi napovedi kosovskih oblasti, ki so v sredo naznanile skorajšnje odprtje mostu za motorni promet. Temu nasprotuje Srbska lista, glavna stranka kosovskih Srbov.

BRUSELJ - Evropska komisija je kitajskega spletnega trgovca Temu označila za veliko platformo v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA), ki prinaša varnejše spletno okolje. To pomeni, da bo moral trgovec po novem med drugim izvajati ukrepe za zaščito potrošnikov pred nakupom nevarnega ali nezakonitega blaga. Ena najhitreje rastočih platform v Evropi se je tako pridružila spletnim trgovcem AliExpress, Amazon, Zalando in Shein.

MANNHEIM/KÖLN - V napadu z nožem v nemškem Mannheimu je bil hudo ranjen policist, je sporočila nemška policija. Napadalca, ki je v napadu ranil šest ljudi, so ustrelili, vendar ni umrl. Storilec se je z nožem lotil udeležencev shoda protiislamskega gibanja Pax Europa. Medtem so policisti v Kölnu v nepovezanem incidentu ustrelili tudi žensko, ki je policistom grozila z nožem. Osumljenka se zdravi v bolnišnici.

KRK/LIGNANO - Zaradi močnih nalivov in neviht je za celotno Istro in Kvarner, pa tudi za velik del celinske Hrvaške, veljalo oranžno opozorilo. Na hrvaškem otoku Krk so od četrtka do davi gasilci opravili 23 intervencij, že v četrtek so zaradi poplav večkrat posredovali tudi v Umagu in Novigradu. Poplavljalo je tudi v italijanski Furlaniji-Julijski krajini in deželi Veneto (Benečija).