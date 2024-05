Pregled - šport, 31. 5. (petek)

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z Dallas Mavericks uvrstil v veliki finale severnoameriške lige NBA. Dallas je na peti tekmi konferenčnega finala na zahodu s 124:103 premagal Minnesoto Timberwolves in si s 4:1 v zmagah zagotovil finalni nastop proti Boston Celtics. Prva tekma bo na sporedu čez natanko teden dni.

ROGAŠKA SLATINA - Nogometaši Dobovca so postali državni prvaki v futsalu. Finalno serijo proti Siliku so dobili s 3:2 v zmagah. Na odločilni peti tekmi v Rogaški Slatini so zmagali s 7:1. Za Dobovec je to sedmi naslov prvaka Slovenije in druga lovorika v tej sezoni, potem ko je marca osvojil pokal Terme Olimia.

AUGSBURG - Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji zasedel tretje mesto. Za Kauzerja so to 28. stopničke v karieri v svetovnem pokalu.

NEW YORK - Hokejisti Floride Panthers so le še zmago oddaljeni od finala končnice severnoameriške lige NHL. Na peti tekmi finala vzhodne konference so namreč s 3:2 premagali New York Rangers in povedli v seriji s 3:2. Naslednja tekma bo v noči s sobote na nedeljo.