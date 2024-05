Pregled - evropske volitve 2024, 31. 5. (petek)

LJUBLJANA - EU za večjo globalno konkurenčnost podpira zeleni in digitalni prehod ter reforme in naložbe, ki krepijo kohezijo in konkurenčnost gospodarstva. Stranke in liste, ki bodo sodelovale na evropskih volitvah, se pri tem zavzemajo za transparentna vlaganja v raziskave in razvoj, odpravo birokratskih ovir in krepitev strateških panog. STA odgovore kandidatnih list objavlja na posebni volilni spletni strani: sta.si/qe3dnV.

LJUBLJANA - Državna volilna komisija (DVK) je na dopisni seji odločala o vlogah za akreditacije za opazovanje volitev evropskih poslancev iz Slovenije. Akreditacije bodo izdane predstavnikom organizacije Transparency International Slovenia, mednarodne organizacije civilne družbe za opazovanje volitev Election-Watch.EU in bolgarske tiskovne agencije BTA.

LJUBLJANA - Anketa, ki jo je za časnik Delo pripravila Mediana, kaže, da bi SDS dobila štiri evropske poslance, Gibanje Svoboda dva, po enega poslanca pa Vesna, SD in NSi. Analiza podatkov kaže, da bi zunajparlamentarna stranka Resni.ca, če bi dobila še nekaj manj kot 2000 glasov volivcev, lahko dobila enega evropskega poslanca na račun SDS. Anketo so opravili med 27. in 29. majem na vzorcu 789 vprašanih.

LJUBLJANA/RADLJE OB DRAVI/ŠKOFJA LOKA/CELJE/LJUTOMER - Nosilka liste SDS za evropske volitve Romana Tomc je v Radljah ob Dravi obiskala stojnico in se srečala z županom Alenom Bukovnikom. Kandidat Milan Zver je obiskal stojnico v Škofji Loki in v Ljubljani, ki jo bo obiskala tudi kandidatka Karin Planinšek. Kandidat Aleš Hojs pa je obiskal stojnico v Celju in v Ljutomeru. Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine s predstavitvijo kandidatke Zale Tomašič je bila dopoldne v Črnomlju, popoldne pa se mudi v Metliki.

SLOVENJ GRADEC/RAVNE NA KOROŠKEM - Potujoča kavarna NSi s kandidatko za evropsko poslanko Mojco Erjavec se je dopoldne ustavila v Slovenj Gradcu, popoldne pa v Ravnah na Koroškem.

LJUBLJANA - Evropski poslanec in Nosilec liste Zelenih Slovenije Klemen Grošelj je na predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsola in vodjo zunanjepolitičnega odbora Evropskega parlamenta Davida Mcallisterja naslovil pismo, v katerem ju poziva k sklicu izredne seje odbora, na kateri bi obravnavali neprimerne pritiske Izraela na države članice EU, ki so nedavno priznale Palestino. Pismo je posredoval tudi zunanji ministrici Tanji Fajon.

ŠENTILJ - Kandidati Vesne - zelene stranke in avstrijskih Zelenih Štajerske za evropske volitve so si danes ogledali sporno deponijo na murskem otoku v Ceršaku na slovensko-avstrijski meji, kamor se odlagajo nevarne snovi, ki ogrožajo pitno vodo in tla v celotni okolici. Sopredsednik Evropskih zelenih Thomas Waitz je ob tem v izjavi za STA opozoril, da problematika deponije zadeva obe državi, kandidat Vesne Vladimir Prebilič pa je dejal, da je za sanacijo odgovorna Slovenija.

LJUBLJANA - Gibanje Svoboda je na družbenih omrežjih objavilo video, v katerem nosilka liste za evropski parlament Irena Joveva izpostavlja pomen duševnega zdravja. "Marsikdo, ki ima težave z duševnim zdravjem, se bojuje v tišini, kar pa ni prav. Vedeti morate, da niste sami," je dejala.

LJUBLJANA - Levica je na družbenih omrežjih objavila video, v katerem nosilka liste za evropske volitve Nataša Sukič kot DJ-ka vrti glasbo. Ob tem je poudarila, da bo tudi v EU nadaljevala boj za vse ranljive družbene skupine, tudi LGBTIQ+. Objavili so tudi zapis kandidatke Svetlane Slapšak, v katerem izpostavi, da nikoli ni prepozno opozoriti na pereče probleme neenakosti, revščine, brezupa mladih, žalosti starih in represije nad ženskami in drugimi spoli v neštetih oblikah.

SEŽANA - V strankah DeSUS in Dobra država, ki na evropskih volitvah nastopata s skupno listo, so prepričani, da sodelovanje obeh strank pomeni pomemben korak k večji enotnosti in učinkovitosti v slovenskem političnem prostoru. "Združeni v skupni listi predstavljamo novo upanje in moč za Slovenijo v Evropi," je na četrtkovi volilni konvenciji izpostavil nosilec liste Uroš Lipušček.