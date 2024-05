Beletrinina spletna knjižna platforma Biblos se poslavlja

Ljubljana, 31. maja - Po sredini novici, da je Beletrina zagnala novo multimedijsko platformo Beletrina Digital, ki prek naročniških paketov uporabnikom ponuja elektronske in zvočne knjige, filme in druge vsebine, je založba danes sporočila, da ukinja platformo Biblos, ki je v 11 letih zrasla v eno največjih knjigarn in knjižnic elektronskih knjig v Sloveniji.