Na voljo nova platforma Beletrina Digital

Ljubljana, 29. maja - Založba Beletrina je danes zagnala multimedijsko platformo Beletrina Digital, ki bo ponujala elektronske in zvočne knjige, filme, podkaste in novinarske prispevke. Platforma vsebuje zbirko 5000 elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, širok nabor domačih in tujih filmov ter podkaste, ki jih bodo objavljali tedensko.