Založba Beletrina v tem letu s 60 naslovi in novo spletno platformo

Ljubljana, 17. januarja - Založba Beletrina bo letos v okviru rednega založniškega programa in povezanih dejavnosti izdala 60 knjižnih novosti domačih in tujih avtorjev, poleg ustaljenih dogodkov, kot sta festivala Fabula ter Dnevi poezije in vina, pa kot novost napoveduje novo spletno platformo BeletrinaDigital. Svojo mrežo še naprej širi tudi v tujini.