V Portorožu okrogla miza o dostopnosti zdravstvenih storitev

Portorož, 30. maja - V Portorožu so danes odprli 23. Dneve delovnega prava in socialne varnosti, kjer so tekom prvega dne gostili okroglo mizo o dostopnosti zdravstvenih storitev. Beseda je med drugim tekla o perečih temah v zdravstvu, kot so pomanjkanje zdravnikov, delo pri zasebnikih in dolge čakalne vrste.