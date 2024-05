Varuh priporoča ureditev razlik v odzivnosti med ambulantami družinske medicine

Ljubljana, 27. maja - Člani sveta Varuha za človekove pravice so na današnji seji razpravljali o zdravstvu in poudarili, da so velike razlike v odzivnosti med ambulantami na primarni ravni nesprejemljive. Pri Varuhu so zato na ministrstvo za zdravje naslovili priporočila, naj uredi področje družinske medicine na način, da ne bo več prihajalo do razlik med ambulantami.