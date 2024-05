Na festivalu Prix Marulić nagrada za radijski dokumentarec o Evgenu Bavčarju

Hvar, 30. maja - Ustvarjalci dokumentarne radijske igre Potovanje na robu noči o filozofu in aktivistu Evgenu Bavčarju so na 27. mednarodnem radijskem festivalu Prix Marulić na hrvaškem otoku Hvar prejeli drugo nagrado - srebrni prix Marulić v kategoriji radijskih dokumentarcev. V tekmovalnem sporedu festivala je bilo 31 dramskih in dokumentarnih iger iz 17 držav.