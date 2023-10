V Švicariji predstavitev radijskega dokumentarca o Evgenu Bavčarju

Ljubljana, 3. oktobra - V Švicariji bodo drevi ob 19. uri premierno predvajali radijski dokumentarec o filozofu, umetniku in borcu za pravice slepih Evgenu Bavčarju Potovanje na robu noči. Radijskemu dokumentarcu, ki je bil posnet letos spomladi v Lokavcu pri Ajdovščini, na otoku Capri in v Neaplju, bo uro pozneje mogoče prisluhniti tudi na programu Ars in Valu 202.