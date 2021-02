Pred kulturnim praznikom pogovor o ustvarjanju slepih in slabovidnih

Ljubljana, 5. februarja - Pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je danes prek Zooma potekal pogovor, posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku, na katerem so spregovorili o ustvarjanju slepih in slabovidnih. Večkrat je bilo slišati, da jih moti oznaka t.i. slepega umetnika. Bližje bi jim bilo, če bi dejali "umetnik, ki je tudi slep".