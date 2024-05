Golob in Janša v soočenju na N1 ostro o današnjih hišnih preiskavah

Ljubljana, 29. maja - Premier Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša sta si v soočenju na N1 izmenjala nekaj ostrih besed glede več kot 20 hišnih in osebnih preiskav, ki so jih danes zaradi suma oškodovanja gospodarske družbe kriminalisti med drugim opravili na sedežih Telekoma Slovenija in Nova24TV. Janša je Golobu očital zlorabo policije, Golob je to zanikal.