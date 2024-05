Policija ob današnjih hišnih preiskavah zavrača očitke o politizaciji

Ljubljana, 29. maja - Policija je na novinarski konferenci zavrnila očitke o vplivu politike na današnje hišne preiskave s področja gospodarske kriminalitete. Kriminalisti na podlagi sodne odredbe izvajajo preko 20 hišnih in osebnih preiskav, kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja je osumljenih osem oseb, starih med 40 in 55 let, so pojasnili.