ZNP obsoja kriminalistične preiskave na Nova24TV

Ljubljana, 29. maja - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) obsoja hišne preiskave kriminalistov na Nova24TV, saj menijo, da so se zgodile na podlagi prijave s strani parlamentarne komisije, ki je bila po njihovem mnenju "ustanovljena za obračunavanje z največjo opozicijsko stranko SDS in mediji, ki so tej stranki blizu", so zapisali v sporočilu za javnost.