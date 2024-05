Na Islandiji znova izbruhnil vulkan

Reykjavik, 29. maja - Na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije je danes znova izbruhnil vulkan, ki je lavo na površje bruhnil kar 50 metrov visoko, je sporočil islandski meteorološki urad. Oblasti so že evakuirale prebivalce mesta Grindavik in obiskovalce kopališča s termalno vodo Modra laguna. To je bil sicer že peti izbruh vulkana na polotoku od decembra.