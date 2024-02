Prebivalci islandskega mesteca se po izbruhu vulkana lahko vrnejo domov

Reykjavik, 20. februarja - Prebivalcem ribiškega mesteca Grindavik na jugozahodu Islandije, ki so jih evakuirali po več izbruhih vulkana, so dovolili, da se vrnejo na svoje domove. Kot je v ponedeljek sporočila islandska policija, se lahko vrnejo le prebivalci in tisti, ki v mestu delajo. Ob tem je opozorila, da je mestna infrastruktura v slabem stanju.