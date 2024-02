Razglasili konec izbruha islandskega vulkana

Reykjavik, 10. februarja - Izbruh vulkana na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije se je danes končal, so sporočile islandske oblasti. Kot so dodale, pa se odpravljanje škode in popravila nadaljujejo. Po navedbah civilne zaščite so prizadevanja usmerjena zlasti v obnovo oskrbe s toplo vodo v okrožju Sudurnes, ki zajema večino polotoka.