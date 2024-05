Moškega, ki je grozil na Ptuju, bodo ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti

Ptuj, 29. maja - Moškega, ki je v torek zvečer grozil z uporabo plinske jeklenke v večstanovanjski hiši na Ptuju, so policisti takoj po prijetju predali v zdravstveno oskrbo službi nujne medicinske pomoči. Danes so mu odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in napovedujejo podajo kazenske ovadbe.