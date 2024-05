Policisti na območju Ptuja obvladali moškega, ki je grozil z uporabo plinske jeklenke

Ptuj, 28. maja - Na območju Ptuja je nocoj potekala policijska intervencija v enem izmed stanovanjskih blokov zaradi groženj moškega v zvezi z uporabo plinske jeklenke. Na kraju ni več neposredne nevarnosti za ljudi, saj so policisti moškega obvladali in preprečili nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode, so sporočili s PU Maribor.