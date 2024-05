Na območju Ptuja policijska intervencija zaradi grožnje moškega z uporabo plinske jeklenke

Ljubljana, 28. maja - Na območju Ptuja poteka policijska intervencija v enem izmed stanovanjskih blokov zaradi groženj moškega v zvezi z uporabo plinske jeklenke. Policisti so na kraj napotili več policijskih patrulj iz različnih enot, o dogodku pa so obvestili tudi policijskega pogajalca. Stanovalce bloka so evakuirali, so sporočili s Policijske uprave Maribor.