Na krožnem križišču Betin na Bledu zaradi del spremenjen prometni režim

Bled, 21. februarja - Zaradi zahtevne izvedbe del pri izgradnji krožnega križišča na Betinu na Bledu bo med marcem in majem vzpostavljen spremenjen prometni režim, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Prva polovična zapora na zgornjem delu Betinskega klanca je predvidena od 4. do predvidoma 24. marca.