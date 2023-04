Sindikati za razširitev kolektivne pogodbe za zunanje izvajalce v kulturno-ustvarjalnem sektorju

Ljubljana, 7. aprila - Člani sindikalne konfederacije Glosa-Zasuk in Sindikata Sviz so danes s predstavniki ministrstva za kulturo opravili drugi sestanek pred začetkom pogajanj za kolektivno pogodbo za delavce in delavke, ki delajo kot zunanji izvajalci v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Zahtevajo, da se zanje pripravi celovita ureditev delovnih razmer.