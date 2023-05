Sindikati in ministrstvo za razširjeno kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti

Ljubljana, 10. maja - Člani sindikalne konfederacije Glosa-Zasuk in Sindikata Sviz so s predstavniki ministrstva za kulturo opravili tretji sestanek pred pogajanji za kolektivno pogodbo za delavce, ki delajo kot zunanji izvajalci v kulturno-ustvarjalnem sektorju. Socialni partnerji so se strinjali, da je treba razširiti kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti.