Med članicami WHO razhajanja glede sporazuma o obvladovanju prihodnjih pandemij

Ženeva, 29. maja - Med državami članicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so bila drugi dan 77. zasedanja najvišjega organa WHO, Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), opazna razhajanja glede sporazuma o obvladovanju prihodnjih pandemij. Še posebej afriške države in ZDA so neenotne glede tega, v kolikšnem času naj bi sprejeli novi sporazum.