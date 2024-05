Pogajanja glede sporazuma WHO o preprečevanju pandemij zaključena brez preboja

Ženeva, 24. maja - Dolgotrajna pogajanja pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o novem sporazumu glede preprečevanja pandemij so se danes zaključila brez končnega dogovora. Sporazum naj bi države članice WHO po napovedih potrjevale na bližajočem se zasedanju generalne skupščine WHO, vendar je to po današnjem razvoju dogodkov malo verjetno.