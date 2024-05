Generalni direktor WHO verjame v konsenz glede sporazuma o obvladovanju prihodnjih pandemij

Ženeva/Bruselj, 27. maja - V uvodnem nagovoru na 77. zasedanju Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazil prepričanje, da bodo do sobote vendarle našli soglasje za nova dogovora glede preprečevanja pandemij in sprememb mednarodnega zdravstvenega pravilnika.