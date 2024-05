Dobitnik letošnje nagrade skupine OHO Dominik Štibernik

Ljubljana, 28. maja - Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta, so namenili Dominiku Štiberniku. Lavreat, kot piše v obrazložitvi, s svojim delom predstavlja umetniško prakso, v kateri konsistentno sledi vprašanjem umetniškega dela in njegovega konceptualnega konteksta.