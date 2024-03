Znani nominiranci za nagrado skupine OHO

Ljubljana, 22. marca - Letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so Maja Bojanić, Lucija Rosc, Dominik Štibernik in Nežka Zamar, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki je ustanovil nagrado. Zmagovalca bo žirija razglasila v drugi polovici maja, po ogledu razstave nominirancev.