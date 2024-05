Ljubljana, 9. maja - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo nominirancev nagrade skupine OHO 2024. Za nagrado so nominirani Maja Bojanić, Lucija Rosc, Dominik Štibernik in Nežka Zamar. Razstava bo na ogled do 28. maja, ko bodo tudi razglasili zmagovalko oziroma zmagovalca.