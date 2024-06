EU VOLITVE: Liste o zdravstvu v EU

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednja vprašanja, povezana z zdravstvom.

1. Evropska komisija je v poročilu o stanju javnega zdravstva v EU za leto 2023 opozorila, da je treba nujno okrepiti delovno silo na področju zdravstva. Naštejte tri ukrepe, ki jih lahko sprejme EU za dosego tega cilja.

2. Poleg tega so opozorili, da v EU primanjkuje zdravil, predvsem antibiotikov in protivnetnih zdravil. Bi po vašem mnenju morala EU delati več na neodvisnosti pri proizvodnji zdravil?

3. Je Evropa danes bolje pripravljena na morebitno novo pandemijo? Na katerih področjih so potrebni dodatni ukrepi, koraki?

Gibanje Svoboda

Nujno je uveljaviti transparenten sistem skupnega naročanja medicinske opreme in zdravil, ki bo znižal stroške nakupov in tveganja za korupcijo. Povečati bi morali mobilnost zdravstvenega osebja in omogočiti koordiniran pristop za zagotavljanje zadostnega števila osebja; krepitve usklajevanja med nacionalnimi zdravstvenimi sistemi ob krepitvi delitve zdravstvenih podatkov in poenoteni digitalizaciji orodij in storitev so na mestu. Neodvisnost proizvodnje zdravil je ključna, dostopnost bi izboljšali s sprejemom reform farmacevtske zakonodaje. Pododbor Evropskega parlamenta za javno zdravje naj postane stalni odbor, po možnosti z zakonodajnimi pristojnostmi.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

1. Primerno plačilo usposabljanje in izobraževanje, legalne migracije delovne sile, ki se predhodno izobrazi v za to ustanovljenih izobraževalnih centrih v tretjih državah.

2. Da, bistveno več. Podpiramo tudi povezovanje v okviru zdravstvene unije.

3. Zagotovo smo bolje pripravljeni, kot pred covidno krizo. Veliko napora se vlaga v razvoj zdravstvene unije. Nujno je, da ohranimo skupne nabave v zdravstvu in jih po možnosti razširimo še na druga področja.

Vesna - zelena stranka

1. Posebni pogoji za odobritev delovnih viz za področje EU, evropske finančne spodbude študiju medicine in odprava ovir v zvezi z javnimi izdatki držav članic, namenjenimi javnim zdravstvenim sistemom.

2. EU premalo deluje na področju zagotavljanja zdrave prehrane, čistega okolja. Zgolj povečanje proizvodnje antibiotikov in drugih zdravil ne bo izboljšalo zdravstvenega stanja prebivalstva, ampak zgolj povečalo dobičke farmacevtskim družbam.

3. Od epidemije covida-19 je EU mnogo bolje pripravljena na krize. A uspeh ukrepov temelji na skupnem odzivu in solidarnosti med državami, kjer izkušnja z začetka epidemije služi kot opozorilo nujnosti skupnega odziva na ravni EU.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

1. Najprej bo treba sprejeti jasno deklaracijo, kaj pomeni skupni javni zdravstveni sistem. Le na podlagi tega bodo lahko nato oblikovani ukrepi, ki bodo zagotavljali ustrezno delovno silo vsem članicam EU, ne da bi si te med sabo "kradle" delavce z višjimi plačami, saj se to sedaj evidentno kaže, da ne deluje (Nemčija).

2. Odvisnost EU in politike od moči farmacevtske industrije je postala cokla razvoja in dobavljivosti, zato bo nujen radikalen poseg, da se ne ponovi zgodba s cepivi iz časa covida.

3. Ne. Treba je zmanjšati vpliv in moč farmacevtske industrije in povečati vseevropsko sodelovanje in povezovanje zdravstvenih organizacij in institucij.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

1. Kar lahko stori EU, je večja podpora pri posodabljanju infrastrukture ter iskanje skupnih rešitev za izboljšanje učinkovitosti sistemov. Za ustvarjanje boljših pogojev v Sloveniji je treba prekiniti s krepitvijo monopola državnih izvajalcev.

2. Da, saj je zaradi tega bolnikom otežen dostop do zdravja. Prioriteta mora biti odprava težav v proizvodnji ter zmanjšanje odvisnosti od dobavnih verig v tujini.

3. Da, saj so bile nadgrajene strukture, laboratorijske zmogljivosti in zagotovljena sredstva državam za izboljšanje nadzora. Posvetiti se je treba težavi protimikrobne odpornosti, vse večji neenakosti v zdravju, boljšemu dostopu do zdravstvenih sistemov ter preventivi.

Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

1. Boljši delovni pogoji s harmonizacijo standardov, ciljna strategija delovnih migracij, sofinanciranje programov dodatnega izobraževanja odraslih za izboljšanje poklicnih kompetenc.

2. Zagovarjamo vzpostavitev avtonomije EU na področju strateških surovin, industrijskih komponent in zdravil. EU mora zaščititi strateške industrijske panoge z ustreznimi finančnimi spodbudami ter regulatornim okvirjem.

3. Evropa je na morebitno pandemijo nedvomno bolje pripravljena, predlagamo pa dodatne ukrepe: izvedbo skupnih javnih naročil zdravil in medicinske opreme na ravni EU, spremljanje zalog zdravil ter zaščitne opreme in čezmejno solidarnost v obliki zdravil, kadrov in opreme.

Levica

1. Prepoznanje zdravstva kot strateške infrastrukture, ki ne sme biti prepuščena prostemu trgu; zagotovitev enotnih evropskih mehanizmov za obravnavo napak v medicini in dodatno vlaganje v izobraževanje zdravstvenega osebja.

2. EU je pri proizvodnji zdravil že neodvisna. Države članice morajo predvsem koordinirati razporejanje zdravil, ki je trenutno v preveliki meri tržno.

3. O pripravljenosti je nesmiselno govoriti v stanju, v katerem šepa zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva. Odziv na pandemijo je preizkušnja solidarnosti in povezanosti družbe - to sta področji, na katerih mora Evropska unija narediti več.

Zeleni Slovenije

1. EU lahko naredi več na področju financiranja izobraževanja za nove kadre, poveča obseg izmenjave dobrih praks in poenotenje standardov in normativov, poskuša omejiti nekontrolirano tekmovanje za kadre med državami. Velik napredek bi bil že dogovor, da je zdravstvo skupna evropska tema.

2. Z novim paketom farmacevtske zakonodaje EU to že poskuša narediti. Bolj kot selitev proizvodnje nazaj bi pričakovali aktivnejšo vlogo EU pri oblikovanju t. i. obnovljivih strateških zalog ključnih zdravil.

3. Bolje je pripravljena, ker so lekcije preteklosti še sveže. Bi pa se morala okrepiti vloga Evropske agencije za zdravila in delovanje Evropskega centra za preventivo in nadzor bolezni.

Socialni demokrati (SD)

1. Uvoz delovne sile ne more rešiti problema pomanjkanja osebja in visoke delovne obremenitve v zdravstvu. Nujno bo izboljšati delovne pogoje in zagotoviti solidarnost držav pri reševanju težav.

2. Na področju zdravil in surovin zanje se dobro vidi ranljivost EU, če dobavne verige prepusti drugim. Ukrepi za večjo neodvisnost so nujni.

3. Pripravljeni smo bolje. Skrbi pa velik delež ljudi, ki ne zaupa znanosti, stroki in uradnim informacijam. Za krepitev zaupanja je potrebno umirjeno in potrpežljivo komuniciranje. Okrepiti je treba tudi kapacitete zdravstvenih sistemov, saj je zadnja pandemija jasno pokazala, da te ob povečanih potrebah niso zadostne.

Državljansko gibanje Resni.ca

1. EU lahko priporoči: povečanje usposabljanja zdravstvenih kadrov, izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje konkurenčnih plač.

2. Da, EU bi morala okrepiti neodvisno proizvodnjo zdravil, financirati razvoj antibiotikov in preoblikovati patentne zakone za boljšo dostopnost in nižje cene. Razvoj antibiotikov naj se javno financira in s tem tudi patenti postanejo javna last oz. last držav, ki raziskave financirajo.

3. Evropa ni dovolj pripravljena na novo pandemijo; potrebni so boljši monitoring, transparentnost, neodvisnost in izboljšanje antiepidemijskih ukrepov brez političnega vpliva.

Nič od tega

1. Denar planiran za zagon močne vojaške industrije se naj prenese na zdravstveni, šolski in socialni sistem - v same institucije in plače zaposlenih, da se migrantom, ki izpolnjujejo pogoje, omogoči zaposlitev in s tem integracija.

2. Morda je potrebno farmacevtski industriji pristriči krila in zmanjšati njihov vpliv na stroške vseh zdravstvenih zavarovalnic.

3. Pandemijo česa ... sedaj ameriški mediji grozijo s ptičjo gripo. Svetovna zdravstvena organizacija je 2019 spremenila definicijo pandemije tako, da bodo s pomočjo medijev le to razglasili kadarkoli za karkoli. Zagovarjamo kmečko pamet, zdrav razum in zdrav duh v zdravem telesu.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.