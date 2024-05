Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o načrtih slovenske vlade za priznanje Palestine, ki jih je v ponedeljek ob robu obiska v Alžiriji sporočil premier Robert Golob. Poročale so tudi, da Slovenija povečuje dobavo zemeljskega plina iz Alžirije, in o pripravah na evropske volitve.