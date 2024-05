Večer o združevanju invalidskih komisij (29. 5.)

Maribor, 28. maja - Petra Lesjak Tušek v komentarju Službe za ljudstvo piše o združevanju invalidskih komisij, ki delujejo pri Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Avtorica meni, da združevanje komisije Ravne na Koroškem z Mariborom in Velenja s Celjem nakazuje, da je predvidena in smiselna še večja centralizacija invalidskih komisij v dve ali tri enote.