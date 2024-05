Delo o 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice (29. 5.)

Ljubljana, 28. maja - Andrej Predin v komentarju Biti vredni te zgodovine piše o 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK). Avtor poudarja, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar ustanovi podelila odlikovanje red za izredne zasluge zaradi njene neprecenljive vloge pri gradnji in ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine.