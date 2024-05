Na Brdu pri Kranju jubilejni deseti Festvina

Brdo pri Kranju, 27. maja - Na jubilejnem 10. vinsko-kulinaričnem dogodku Festvina, ki ga pripravlja Koželj - Hiša dobrih vin, se bo danes na Brdu pri Kranju z najboljšimi vini in novostmi predstavilo več kot 70 domačih in tujih vinskih kleti. Dogodek, posvečen vinskim trendom, bo obogaten z delavnicami, degustacijami in okroglo mizo.