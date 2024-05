Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 5.)

Ljubljana, 27. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o Alžiriji in Sloveniji, ki sta podpisali tri sporazume o sodelovanju na področju diplomacije, energetike, visokega šolstva in znanstvenega raziskovanja. Poročale so tudi o podatkih Eurostata o odstotku visokošolsko izobraženih državljanov med 25. in 34. letom v Evropski uniji.