Dnevnik o vojni v Gazi (28. 5.)

Ljubljana, 27. maja - Aleš Gaube v komentarju Razprodaja humanosti na 233. dan vojne v Gazi piše o tem, kako so politične razmere v mednarodni skupnosti kar močno drugačne, kot so bile pred dobrimi sedmimi meseci. Avtor dodaja, da se je humanost znašla na razprodaji idealov, verovanj in pravičnih političnih rešitev, kjer prostora za pragmatizem nikoli ni bilo.